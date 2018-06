Zaev regala cravatta a Tsipras

(ANSAmed) - SKOPJE, 17 GIU - Nell'atmosfera festosa e di grande soddisfazione seguita alla firma dello storico accordo fra Grecia e Macedonia sul nuovo nome del Paese ex jugoslavo, il premier macedone Zoran Zaev, al momento della foto di gruppo, su richiesta del collega greco Alexis Tsipras, si e' tolto la cravatta e l'ha data al premier ellenico. Tsipras infatti e' noto per la avversione alla cravatta e la predilezione un po' anticonformista per la giacca con la camicia sbottonata al collo. Tra l'allegria e l'entusiasmo generale, i due premier si sono abbracciati, con Tsipras che ha riposto soddisfatto la cravatta di Zaev nella tasca della giacca.