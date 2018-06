Macedonia: Mogherini, 'giornata storica per Balcani e Ue'

(ANSAmed) - SKOPJE, 17 GIU - "Questo e' un giorno storico, una buona giornata per i due Paesi, come anche per l'Unione europea, l'Europa e i Balcani". Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini, che ha assistito oggi al confine greco-macedone alla cerimonia di firma dell'accordo fra Skopje e Atene, con il quale il nuovo nome del paese ex jugoslavo diventa 'Repubblica di Macedonia del nord'. Un accordo che ha posto fine a una disputa lunga 27 anni fra i due Paesi vicini. "Ricordo i primi passi del negoziato, molti erano scettici. Grazie all'impegno, al coraggio e alla leadesrhip, il processo negoziale e' andato avanti e si e' concluso positivamente", ha aggiunto Mogherini parlando con i giornalisti. Si tratta, ha osservato, di una "soluzione win-win ottenuta col dialogo e la diplomazia".