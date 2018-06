Mondiali: 98% hooligan Gb rimasto a casa

(ANSA-AP) - LONDRA, 17 GIU - La polizia britannica ha fatto sapere che il 98% degli hooligan schedati ha annullato il viaggio per il Mondiale in Russia, restituendo il passaporto. Dei 1.312 tifosi britannici a cui è stato fatto divieto di viaggiare per assistere alle partite della nazionale dei 'Tre Leoni' in Russia, il capo della polizia calcistica britannica, Mark Hughes, ha detto che solo il 2% non ha ancora rinunciato alla trasferta. Roberts ha aggiunto che i tifosi inglesi presenti domani sera alla 'Volgograd Arena', per l'esordio della nazionale contro la Tunisia, saranno al massimo 2.500.