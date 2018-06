Giorgetti esordio nello sport agli assoluti di canottaggio

ROMA, 17 GIU - Prima uscita ufficiale nella sua nuova veste di responsabile per lo Sport del sottosegretario alla presidenza del consiglio, Giancarlo Giorgetti. Rispondendo all'invito del presidente della Federcanottaggio, Giuseppe Abbagnale, Giorgetti ha assistito alle gare del Campionato italiano assoluto COOP in svolgimento sul campo di regata internazionale di Lido della Schiranna. Per il Sottosegretario Giorgetti e il presidente Abbagnale anche la soddisfazione di vedere tantissimi giovani animare il lago di Varese che nel 2020 tornerà ad ospitare ancora una prova di Coppa del Mondo. "Il battesimo del mio incarico non poteva che essere sulle acque del lago dei miei antenati - ha commentato Giorgetti - Ho visto tanti giovani entusiasti di confrontarsi in questa disciplina".