Auto: Le Mans, Alonso "una volta l'anno non basta..."

(ANSA-AP) - LE MANS (FRANCIA), 17 GIU - "Le Mans una volta l'anno non è abbastanza. Si dovrebbe correre ogni tre settimane". Queste le prime parole di Fernando Alonso dopo la vittoria nella 24 al volante di una Toyota ibrida in equipaggio con Kazuki Nakajima e Sebastien Buemi. "Stanotte mi sono sentito alla grande", ha aggiunto lo spagnolo, che proprio nelle ore notturne ha dato il meglio di sè avviando la rimonta che ha portato alla vittoria. "Non so esattamente come, ma sono riuscito a tenere le gomme ad una temperatura ottimale nonostante la temperatura fresca. La nostra velocità era buona e sono anche stato fortunato col traffico" ha spiegato non senza modestia Alonso, che ha portato per la prima volta la Toyota al successo per la prima volta dopo venti tentativi.