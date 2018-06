Bonafede, corrotti vadano in carcere

ROMA, 17 GIU - "I corrotti devono andare in carcere!". Così il ministro M5s della Giustizia Alfonso Bonafede in un post che oggi rilancia il blog delle stelle. "I cittadini oggi si aspettano una risposta molto chiara e precisa nella lotta alla corruzione. La prevenzione ed il contrasto alla corruzione è uno dei punti qualificanti del programma di governo e, come Ministro della Giustizia, intendo mettere in campo le misure più risolute per stroncare questo fenomeno. Ben conscio che nessuna lotta al malaffare potrà dirsi credibile se alla condanna per i reati contro la P.A. dei c.d ‘colletti bianchi’, non seguirà un’adeguata o alcuna pena detentiva. Ricordo che attualmente - il dato è aggiornato al 31 dicembre 2017 - il numero di questi detenuti è oggi di 370, lo 0,6% del totale" sottolinea il Ministro.