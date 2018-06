Mondiali: 1 mln persone in 'fan's zone'

MOSCA, 17 GIU - Più di un milione di persone ha visitato le 'fan zone' situate nelle 11 città ospiti della Coppa del mondo nei primi quattro giorni del torneo. Lo ha fatto sapere oggi la Fifa. Le fan zone sono aree speciali in cui i tifosi possono guardare le partite in diretta su schermi di grandi dimensioni. Quella di Mosca è situata di fronte all'edificio principale dell'Università statale. Offre trasmissioni di 56 partite per tutta la durata del campionato.