Auto: 24Ore Le Mans, storica vittoria di Fernando Alonso

ROMA, 17 GIU - Storica vittoria alla 24Ore di Le Mans per lo spagnolo Fernando Alonso. In gara con Sebastien Buemi e Kazuki Nakajima, il pilota spagnolo che corre in F1 con la McLaren, alla sua prima partecipazione nella mitica corsa francese, si è imposto su una Toyota, superando l'altra Toyota dell'equipaggio composto da Conway/Kobayashi/Lopez e il team Rebellion Racing (Thomas Laurent, Mathias Beche e Gustavo Menezes). Il successo di oggi avvicina l'asturiano all'obiettivo di conquistare la 'Tripla Corona', il riconoscimento assegnato ai pilota che in carriera conquistano la vittoria del Gp di Monaco (o il Mondiale di F1), la 24 Ore di Le Mans e la 500 Miglia di Indianapolis che, dopo il ritiro della passata stagione con la Honda, l'ex ferrarista ha fatto sapere di voler tornare a disputare nel 2019.