Migranti: Papa,servono gesti solidarietà

CITTA' DEL VATICANO, 17 GIU - "Condividiamo con gesti concreti di solidarietà il cammino dei migranti e dei rifugiati". Lo dice Papa Francesco in un tweet nel quale, con l'hashtag #sharejourney (condividi il cammino), rilancia la campagna di Caritas che vedrà iniziative a favore di migranti e rifugiati in tutto il mondo, a partire da oggi e fino al 24 giugno.(ANSA). Il Papa ha parlato di migranti anche all'Angelus, ricordando che mercoledì prossimo ricorrerà la Giornata Mondiale del Rifugiato, voluta per puntare l'attenzione sui "fratelli costretti a fuggire dalla loro terra a causa di conflitti e persecuzioni". Il pontefice ha evidenziato che questa giornata "cade nel vivo delle consultazioni dei governi per un patto mondiale sui rifugiati" che ha tra gli obiettivi quello di "una migrazione sicura". "Auspico che gli Stati coinvolti - è l'appello del Papa - raggiungano un'intesa per assicurare con responsabilità e umanità la protezione e chi è costretto a lasciare il suo Paese".