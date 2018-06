Palermo: sindaco, con club per giustizia

PALERMO, 17 GIU - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha avuto stamattina un colloquio telefonico con il presidente del Palermo Calcio, Giovanni Giammarva, cui ha espresso il ringraziamento della città per l'impegno della società e dei giocatori per il raggiungimento dell'obiettivo della promozione in serie A. Orlando ha affermato che "tutta la città è a fianco della società nel chiedere un intervento degli organi della giustizia sportiva". "Avremmo voluto assistere a una festa dello sport - ha detto Orlando - e sportivamente avremmo accettato qualsiasi risultato corretto e regolare fosse venuto dal campo, ma abbiamo purtroppo assistito a comportamenti, da parte dei giocatori e da parte dei tifosi del Frosinone, che non fanno onore alla società e al calcio. Per questo, non possiamo che unirci alla richiesta di giustizia avanzata dal Palermo".