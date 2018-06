Migranti: Merkel lavora a vertice speciale con partner Ue

BERLINO, 17 GIU - Angela Merkel lavora a un vertice europeo speciale sui migranti, con i paesi particolarmente esposti agli arrivi, come Italia, Grecia e Austria. L'obiettivo della cancelliera, finita da giorni sotto pressione in Germania, è che il summit si tenga ancor prima del consiglio europeo di fine giugno. È quello che scrive oggi la Bild am Sonntag. "Siamo in fase di pianificazione - dice una fonte del governo italiano al tabloid -. Non è ancora chiaro quando potrebbe tenersi questo vertice". Il ministro dell'Interno, Horst Seehofer, esponente della Csu bavarese, ha trascinato il governo tedesco in una crisi, ostinandosi sui respingimenti dei migranti ai confini e ponendo alla cancelliera un ultimatum che scadrebbe domani. Merkel però si oppone ai respingimenti, in attesa di un accordo nell'Ue.