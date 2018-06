Gay: Luxuria a Fontana, siamo marea

BARLETTA, 16 GIU - "Caro ministro tu sei Fontana ma noi siamo marea! ". È il messaggio inviato dalla Puglia dalla madrina del Barletta Pride, Vladimir Luxuria, al ministro della famiglia Fontana. Oltre un migliaio di persone sono partite dal lungomare 'Mennea' di Barletta per sfilare nel centro della città, chiuso al traffico e affollato da cittadini oltre che dai manifestanti. L'evento, che si era tenuto in città già cinque anni fa, è organizzato, fra gli altri, dall'Arcigay bat "Le mine vaganti", dai centri Anti violenza di Barletta e Trani e da altre associazioni. "Barletta è una città senza pregiudizi e auguro a tutti la buona riuscita di questa manifestazione", ha detto il neo sindaco Cosimo Cannito in un messaggio inviato agli organizzatori che ha incontrato nei giorni scorsi.