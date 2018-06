Lanzalone,per Comune milione cose gratis

ROMA, 16 GIU - "Gli ho detto, Gianni, vediamo di capirci allora, noi già vi stiamo dando una mano su un milione di cose gratis ed amore dei. Perché vorrei far presente, non ci pensa mai nessuno...però dico....noi abbiamo ricevuto una cosa da una sola persona che si chiama Virginia Raggi e che mi ha nominato nel Cda di Acea". Lo afferma Luca Lanzalone in una intercettazione presente negli atti dell'indagine parlando con un suo socio. Il riferimento è a Gianni Lemmetti, assessore al Bilancio e Partecipate del Campidoglio che gli avrebbe chiesto un favore.