Gb: deputata Jo Cox ricordata a due anni dall'omicidio

LONDRA, 16 GIU - E' il ricordo di Jo Cox come paladina dei diritti di migranti e rifugiati, ma anche come madre di famiglia, a dominare le commemorazioni del secondo anniversario della morte della deputata laburista uccisa il 16 giugno 2016 nel nord dell'Inghilterra, al culmine della campagna referendaria sulla Brexit, da Tommy Mair: simpatizzante dell'ultradestra britannica con sintomi di squilibrio psichico.A rievocarne la figura sono stati in prima fila i familiari e i compagni di partito. "Jo resta al centro della nostra famiglia", ha twittato il marito Brendan Cox, richiamandone "l'energia, la passione, l'empatia e il sorriso". "Ci mancano il suo impegno nel combattere l'ingiustizia e la sua convinzione che un mondo migliore è possibile", gli ha fatto eco il leader del Labour, Jeremy Corbyn, indicandola a modello in un messaggio. Mentre da sponde politiche opposte, pure la premier Theresa May, non ha mancato di rendere omaggio all'eredità di Cox: "attivista e militante dei diritti umani capace d'ispirare tante persone