Papa: famiglia è una sola, uomo e donna

CITTA' DEL VATICANO, 16 GIU - "Oggi fa dolore dirlo: si parla di famiglie diversificate, di diversi tipi di famiglia" ma "la famiglia, immagine di Dio, uomo e donna, è una sola". Lo ha detto il Papa parlando al Forum Famiglie. Francesco ha poi parlato dell'aborto selettivo: "Il secolo scorso tutto il mondo era scandalizzato per quello che facevano i nazisti per curare la purezza della razza. Oggi facciamo lo stesso ma con i guanti bianchi". "E' di moda, abituale, quando in gravidanza" si vede che "forse il bambino non sta bene o viene con qualche cosa: la prima offerta è 'lo mandiamo via?' L'omicidio dei bambini. Per risolvere una vita tranquilla si fa fuori un innocente". Infine il pontefice ha parlato di matrimonio e fedeltà: "Una cosa che nella vita matrimoniale aiuta tanto è la pazienza. Tante donne, ma anche l'uomo talvolta lo fa, nel silenzio hanno aspettato, guardando da un'altra parte, che il marito tornasse alla fedeltà". Questa - ha sottolineato Francesco - è "la santità che perdona tutto perché ama".