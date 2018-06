Minori tentano speronare Cc, due denunce

CESENA, 16 GIU - Hanno tentato di 'speronare' l'auto dei carabinieri, a bordo di una vettura rubata a Cesena, prima di finire la loro fuga andando a sbattere contro un muro di cinta. Protagonisti della vicenda un 14enne e un 15enne - denunciati dagli uomini dell'Arma per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione in concorso - e un 13enne, tutti extracomunitari, non imputabili. I tre sono stati notati mentre stavano percorrendo via Armellini a Cesenatico a bordo di una Fiat Uno - poi risultata rubata a Cesena -: alla vista dei militari il conducente del veicolo ha imboccato la Statale Adriatica a tutta velocità compiendo manovre pericolose con il chiaro intento di speronare la 'Gazzella'. A concludere la fuga dei giovani, lo scontro con un muro di cinta. Uno dei tre ragazzini è stato bloccato subito, gli altri due - riusciti a scappare - sono stati fermati dai Carabinieri di Cervia. I tre sono stati trovati in possesso di due telefoni cellulari e una bici da corsa, tutti proventi di furto.