Sciopero in Centro Stampa di Gorizia

GORIZIA, 16 GIU - Un uomo, di 49 anni, dell'isontino, si è impiccato la notte scorsa nel Centro Stampa di Gorizia dove vengono confezionati alcuni quotidiani distribuiti in Friuli Venezia Giulia, dove lavorava. I carabinieri di Latisana hanno escluso responsabilità di terzi. L'uomo era sposato e padre di un figlio, avrebbe lasciato un biglietto per chiedere scusa ai congiunti. L'impianto dove lavorava sarà trasferito a Padova in luglio. Le segreterie Fvg di Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, hanno proclamato "lo sciopero del Centro stampa di Gorizia dalle ore 12 di oggi 16 giugno 2018 alle ore 12 di domani. Chiediamo a tutti la massima collaborazione affinché i quotidiani Messaggero Veneto ed Il Piccolo domani non siano in edicola. Il lavoro è vita". Adesione da parte dei Comitati di redazione delle due testate. Annullato l'incontro sindacale inerente la ristrutturazione del Gruppo Gedi, previsto per il 18 giugno prossimo e avviata una raccolta fondi a favore della famiglia.