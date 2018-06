Ravasi laureato ad honorem Alma Mater

BOLOGNA, 16 GIU - Il cardinale Gianfranco Ravasi ha ricevuto questa mattina nell'aula Magna di Santa Lucia la laurea ad honorem in filologia, letteratura e tradizione classica dell'Università di Bologna. Presenti alla cerimonia cerimonia il Rettore Francesco Ubertini, il direttore del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica Francesco Citti e l'ex magnifico Ivano Dionigi che ha pronunciato la Laudatio. "La considero come una sorta di apice - ha detto il presidente del Pontificio consiglio della cultura, prima di entrare in Santa Lucia - per due ragioni. Prima di tutto per il forte legame che ho sempre avuto con l'Università di Bologna, sono stato qui a più riprese a tenere conferenze e incontri soprattutto nell'ambito della classicità. E la seconda ragione è il tema per cui io sono introdotto all'interno di un orizzonte che mi è sempre stato caro che è quello della Filologia, cioè l'amore per la parola e la parola nobile e alta".