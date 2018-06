Migranti: Trentino, 5 nascosti in camion

TRENTO, 16 GIU - Erano in cinque, nascosti in mezzo al carico in un camion che viaggiava in Trentino, in Valsugana, ma si sentivano soffocare e hanno urlato, finché l'autista si è fermato e li ha fatti uscire. L'episodio, riportato oggi da dei quotidiani locali trentini, risale a qualche tempo fa e ad assistere alla scena, all'altezza di Roncegno, è stata una pattuglia di passaggio della guardia di finanza. I cinque, due afgani, due iraniani e un pachistano, tutti tra i 20 e i 40 anni, tranne, un minore, non avevano documenti e sono stati accompagnati in questura a Trento per il fotosegnalamento poi sono stati invitati a recarsi al Cinformi (Centro informativo per l'immigrazione) della Provincia, per regolarizzarsi, mentre per il minore è stato emesso un decreto di affidamento in una struttura protetta. Per il camionista, un bulgaro, che si è detto ignaro che i cinque fossero sul mezzo, è scattata comunque la denuncia per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.