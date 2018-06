Scozia: incendio devasta prestigiosa scuola d'arte a Glasgow

ROMA, 16 GIU - Un incendio di vaste proporzioni è divampato, per cause ancora da accertare, nella prestigiosa scuola d'arte della città di Glasgow, in Scozia, provocando seri danni alla struttura. Lo riferiscono i media britannici. Più di 120 vigili del fuoco sono stati impegnati a spegnere il rogo divampato nella Glasgow School of Art che si è poi propagato ad altre strutture. Le immagini trasmesse dalle tv locali mostrano le fiamme che avvolgono l'edificio e un enorme nuvola di fumo alzarsi in cielo. La Scuola d'Arte, realizzata fra il 1897 ed il 1899 su progetto di Charles Rennie Mackintosh, è uno dei maggiori esempi di architettura moderna scozzese, oltre che l'opera maggiore dell'architetto e designer che la realizzò. L'edificio venne danneggiato da un altro incendio 4 anni fa e i lavori di ristrutturazione erano stati appena terminati.