Roma: arriva mozione, da Raggi e M5s stop a via Almirante

ROMA, 15 GIU - Stop all'intitolazione di strade di Roma ad esponenti politici con idee riconducibili al disciolto partito fascista o persone che si sono esposte con idee antisemite e razziali. Questa, secondo quanto si apprende, la mozione che verrà presentata dai consiglieri M5S in Campidoglio. L'atto sarà firmato anche dalla sindaca Raggi che, dopo l'approvazione in Aula di una mozione per l'intitolazione di una strada a Giorgio Almirante ieri, ha sentito la maggioranza e annunciato che "nessuna strada sarà dedicata" a lui. "Azione legale qualora vi siano forzature". Lo annuncia FdI in relazione alla mozione passata ieri in Aula Giulio Cesare anche con i voti del M5S per intitolare una via a Giorgio Almirante. Intitolazione poi 'stoppata' con una dichiarazione in tarda serata della sindaca Virginia Raggi. "Non vorremmo che dietro alla retromarcia della sindaca vi fossero pressioni esterne", dichiara in una nota il capogruppo Fabrizio Ghera.