Crolla parte torrione mura Aureliane in centro Roma

ROMA, 15 GIU - Crollo di una parte delle mura Aureliane all'altezza di via Campania a Roma. Dalle primissime informazioni, sembra che sia crollata internamente una parte di tetto di un torrione e del solaio della torretta che si trova di fronte al civico 41 di via Campania. Sul posto polizia locale e vigili del fuoco. Il crollo ha provocato un forte rumore avvertito da diverse persone in zona. La polizia locale ha transennato e chiuso al traffico un tratto di via Campania e della complanare di Corso Italia.