Mondiali: Iran all'ultimo respiro, Marocco ko su autogol

ROMA, 15 GIU - Perdere su autogol e al '95: peggio non poteva andare per il Marocco, tornato al Mondiale dopo 20 anni e sconfitto dall'Iran, un avversario non proprio come tanti (non con sono rapporti diplomatici tra i due Paesi). Una gara che sembrava ormai inchiodata sullo 0-0 è stata decisa da un improvvido autogol, in tuffo e di testa, di Bouhaddouz, sugli sviluppi di una punizione da fuori aerea. Eppure i 'Leoni dell'Atlante' avevano cominciato meglio, anche se la prima vera clamorosa occasione l'ha avuta Azmoun a fine primo tempo, sventata dal portiere marocchino. Nella ripresa, la partita si mantiene molto tattica, anche perchè con Portogallo e Spagna nel girone un punto non è da disdegnare. Si va a fiammate, e la più nitida capita a Ziyech che impegna severamente Beiranvand. sembra un pareggio scritto, poi all'ultimo respiro Bouhaddouz fa il patarac condannando il Marocco per la secon da volta in due giorni: ieri dalla Fifa a ospitare il Mondiale 2026, oggi dall'Iran nell'esordio Mondiale atteso una vita.