Defilippi vuole diploma,chiesto permesso

TORINO, 15 GIU - Vuole diplomarsi Gabriele Defilippi, il 24enne, che sta scontando una condanna a trent'anni per l'omicidio di Gloria Rosboch, sua ex insegnante di francese, ha chiesto di sostenere gli esami di Maturità. Il giovane, una quindicina di profili su Facebook e la passione per i trasferimenti prima dell'arresto, è detenuto alle Vallette di Torino, in una sezione a custodia aperta, ed è considerato un detenuto modello. Attraverso i suoi legali, Defilippi ha chiesto di completare le superiori sostenendo la maturità in un istituto tecnico di Torino per conseguire il diploma in servizi socio-sanitari. Le autorità preposte stanno ora valutando la richiesta. Defilippi è stato condannato a trent'anni per l'omicidio Rosboch lo scorso settembre. Secondo la ricostruzione del pm Giuseppe Ferrando, Gloria Rosboch voleva denunciarlo per una truffa da 187 mila euro. La donna scomparve da Castellamonte il 13 gennaio 2016 e fu ritrovata il 19 febbraio successivo nella cisterna di una discarica abbandonata.