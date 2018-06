Capo talebani Pakistan ucciso ordinò di sparare a Malala

ROMA, 15 GIU - Il leader dei talebani pachistani, mullah Fazlullah, ucciso da un drone statunitense, è l'uomo che nel 2012 ordinò di sparare alla giovanissima Malala Yousafzai, che sopravvisse all'attentato benché colpita alla testa, fu curata a Birmigham, in Gran Bretagna, e divenne poi Nobel per la Pace nel 2014. Fazlullah, l'uomo più ricercato del Pakistan, era considerato responsabile anche del massacro di 132 alunni di una scuola nel 2014. Quanto all'operazione, un portavoce del ministero della difesa afghano, citato da vari media internazionali, ha detto: "Confermo che Mullah Fazlullah, leader dei talebani pachistani, è stato ucciso in un'operazione congiunta nel distretto (afghano) di confine di Marawera, nella provincia di Kunar". Il drone ha colpito alle 9 di mattina ora locale di ieri.