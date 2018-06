Renzi, Bonafede spieghi ruolo Lanzalone

ROMA, 15 GIU - "Abbiamo chiesto al Ministro della Giustizia Bonafede di venire a relazionare in Parlamento visto che l'avvocato Lanzalone (premiato con la presidenza di una municipalizzata dal nuovo che avanza) che passava le cene a fare accordi con la Lega o discutere di nomine con Casaleggio è stato portato nel Movimento Cinque Stelle proprio dal Guardasigilli. Non è possibile scaricare tutto sempre sulla Raggi: chi le ha imposto quei collaboratori deve spiegare perché lo ha fatto e cosa c'è sotto. Avrà Bonafede il coraggio di venire a riferire in Senato?". Lo scrive Matteo Renzi nella sua e news agli iscritti del Pd.