Incidenti lavoro: colata di ghisa su due operai, uno è grave

BERGAMO, 15 GIU - Incidente sul lavoro oggi alla ditta Fondor, una fonderia in via Monte Bianco a Gorle, alle porte di Bergamo. Una colata di ghisa è caduta su due operai, di 38 e 49 anni, rimasti ustionati. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. I due lavoratori sono stati portati all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e al Bolognini di Seriate: uno dei due è in gravi condizioni.