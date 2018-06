Maltempo: allerta arancione in Puglia

BARI, 15 GIU - La Protezione Civile pugliese ha diramato l'allerta arancione (che precede l'allerta rossa, che è la più grave) dalle ore 13 di oggi per le 11 ore successive. L'allerta prevede precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su restanti settori della Puglia, con quantitativi cumulati deboli. I fenomeni saranno accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. L'allerta arancione per rischio idrogeologico ed idrogeologico per temporali localizzato su Puglia centrale adriatica, Puglia centrale Bradanica, Bacini del Lato e del Lenne e Salento. Nelle altre zone della Puglia l'allerta è gialla.