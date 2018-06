Conte,con Macron chiariti,su Aquarius giorni tensione

PARIGI, 15 GIU - "Ci sono stati dei giorni un po' turbolenti per la storia dell'Aquarius, è stato un momento di particolare tensione per l'Italia, nostro primo obiettivo è stato mettere in sicurezza la nave e le persone sulla nave. Abbiamo offerto subito il nostro supporto logistico, e abbiamo gestito un momento di difficoltà con la massima determinazione. Con Macron c'è una perfetta intesa, c'è stata una telefonata in cui ci siamo perfettamente chiariti". Lo afferma il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa congiunta con il presidente Emmanuel Macron.