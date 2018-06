Juve: torna Favilli, costo 7,5 mln

TORINO, 15 GIU - E' ufficiale, dopo le visite mediche di ieri, il ritorno di Andrea Favilli alla Juventus. Dopo la stagione all'Ascoli, in serie B, il cartellino dell'attaccante cresciuto nelle giovanili bianconere è stato acquisito per 7,5 milioni di euro. Il giocatore ha sottoscritto un contratto quinquennale, fino al 30 giugno 2023. "E' un onore essere tornato alla Juventus - commenta Favilli su Instagram -. Dopo sette mesi difficili che mi hanno tenuto fuori dal campo è un premio gratificante sentire comunque la fiducia di questa società", aggiunge ringraziando anche l'Ascoli e i tifosi marchigiani. Favilli si aggregherà al gruppo a disposizione di Allegri dal 9 luglio, iniziando la preparazione con la Juventus: tante le squadre di serie A interessate all'attaccante autore di 8 gol in 14 partite nello scorso campionato di serie B.