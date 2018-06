Incidenti montagna: scialpinista muore su ghiacciaio

CUNEO, 15 GIU - Uno scialpinista è deceduto nel primo pomeriggio sul ghiacciaio del monte Gelas, in alta valle Gesso, nel Cuneese. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo sarebbe scivolato durante l'ascesa lungo la via Normale e caduto rovinosamente in un canalone e sul ghiacciaio sottostante durante un'escursione in compagnia di un gruppo di amici. Al momento non sono state rese note le generalità dell'uomo. Non senza difficoltà le operazioni di recupero della salma eseguite da soccorso alpino, 118 e guardia di finanza.(ANSA).