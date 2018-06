Papa: è lavoro a dare speranza, non l'assistenzialismo

CITTA' DEL VATICANO, 15 GIU - "La speranza in un futuro migliore passa sempre dalla propria attività e intraprendenza, quindi dal proprio lavoro, e mai solamente dai mezzi materiali di cui si dispone. Non vi è infatti alcuna sicurezza economica, né alcuna forma di assistenzialismo, che possa assicurare pienezza di vita e realizzazione personale" Lo ha detto il Papa nell'udienza ai Maestri del Lavoro. "Non si può essere felici senza la possibilità di offrire il proprio contributo, piccolo o grande che sia, alla costruzione del bene comune".