Riccardi cittadino onorario Assisi

ASSISI (PERUGIA), 15 GIU - Assisi ha conferito la cittadinanza onoraria per la pace al professor Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant'Egidio. Lo ha deciso il Consiglio comunale all'unanimità. Assisi - spiega il Comune - ha voluto così riconoscere alla Comunità di Sant'Egidio, nel 50/o anniversario della fondazione, nella persona di Riccardi, il "merito di un lungo impegno per la costruzione della pace in numerosi Paesi colpiti dalla guerra, sempre al servizio delle persone deboli e svantaggiate, dei bambini, dei poveri e dei malati, dei più fragili". "L'impegno di Assisi a promuovere 'la cultura della pace e dei diritti umani' - ha affermato il sindaco Stefania Proietti, che ha proposto la cittadinanza onoraria - rende la Comunità di Sant'Egidio particolarmente vicina alla Città di San Francesco".