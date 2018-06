Trump, licenziando Comey ho reso gran servizio a Usa

ROMA, 15 GIU - "Il rapporto del dipartimento di giustizia è un disastro totale per Comey, i suoi tirapiedi e, tristemente, per l'Fbi in generale. A questo punto, Comey passerà alla storia come il peggior capo nella storia dell'Fbi. Licenziandolo ho reso un gran servizio al paese". Così il presidente Donald Trump su Twitter commentando il rapporto sull'indagine che riguardò l'uso da parte dell'allora segretario di Stato Hillary Clinton di un account e di un server privato per le sue email.