Musica: Bocelli, a ottobre nel mondo nuovo album inediti

ROMA, 15 GIU - Andrea Bocelli torna sulla scena discografica mondiale con "Sì", nuovo album di brani pop inediti, in uscita il 26/10 per Sugar. Il tenore pubblica di nuovo testi originali a distanza di 14 anni da "Andrea", record da oltre 5 milioni di copie vendute nel mondo. La notizia ufficiale è stata data dallo stesso artista dalla sua pagina Facebook, insieme a tutta la famiglia: "Finalmente dopo 14 anni è pronto un nuovo album pop che conterrà tante bellissime canzoni. L'album si chiamerà Sì, molto semplicemente Sì", ha annunciato dalla sua casa in Toscana con accanto la moglie Veronica e i figli Amos, Matteo e la piccola Virginia. Il countdown ufficiale parte il 15 giugno, con la pubblicazione su tutte le piattaforme digitali del primo singolo estratto, "If Only - Qualcosa più dell'Oro - Tu Eres Mi Tesoro", uno dei brani più rappresentativi dell'album in tre lingue, italiano, inglese e spagnolo, e porta la firma dello stesso duo artistico che diede vita a "Con te partirò": Francesco Sartori e Lucio Quarantotto. "If Only" è anche l'ultimo brano che i due hanno potuto realizzare insieme, prima della scomparsa di Quarantotto (avvenuta nel 2012). Dal 22 giugno sarà disponibile il videoclip del brano con immagini girate tra le colline di Lajatico - terra natale del tenore - e la sua casa a Forte dei Marmi. Il 2018 per Bocelli sarà un anno particolarmente importante. Il tenore da 85 milioni di album venduti in tutto il mondo, due giorni fa ha ricevuto il prestigioso 'Icon Award' ai Classical Brit Awards e a settembre sarà impegnato con la Celebrity Fight Night Italy che lo vedrà esibirsi in un grande show benefico all'Arena di Verona (dove eseguirà per la prima volta dal vivo alcuni brani del nuovo album), poco prima di festeggiare il 60/o compleanno.(ANSA).