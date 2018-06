Carceri:Mattarella,monitoraggio costante

ROMA, 15 GIU - Tutte le aree di privazione della libertà (i luoghi di custodia di polizia, i centri di trattenimento di migranti presenti irregolarmente nel territorio, le residenze per l'esecuzione di misure di sicurezza psichiatriche, i trattamenti sanitari obbligatori e le residenze per anziani e disabili) hanno meritato e meritano attenzione in ragione delle caratteristiche specifiche che le contraddistinguono, imponendo interventi mirati ed un monitoraggio costante dei fenomeni in evoluzione". Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Mauro Palma, in occasione della giornata di presentazione della seconda Relazione al Parlamento del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale