Napoli,violenta esplosione,bar in fiamme

NAPOLI, 14 GIU - Una violenta esplosione seguita da un ampio incendio è avvenuta questa sera in pieno centro a Napoli; le fiamme hanno avvolto un bar, da tempo chiuso, in Via Toledo. Secondo le prime notizie non vi sono feriti. Il negozio apparterrebbe alla stessa persona che gestiva un locale, con lo stesso nome, nella vicina Via Pessina oggetto qualche tempo fa di un attentato dinamitardo. L'esplosione ha sbalzato per decine di metri vetrine e suppellettili presenti nel negozio e nei piani superiori mentre il fumo ha invaso larga parte di Via Toledo. Stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco e la zona è presidiata dalla polizia.