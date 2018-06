Lisippo: magistratura Pesaro,ordinanza gip esecutiva

PESARO, 14 GIU - L'ordinanza del gip di Pesaro per la confisca del bronzo di Lisippo, da anni conteso tra Italia e Getty Museum, "è immediatamente esecutiva e intendiamo farla rispettare, la statua deve tornare in Italia". Così il procuratore capo della Repubblica di Pesaro Cristina Tedeschini, in un incontro stampa insieme al pm Silvia Cecchi e all'avv. Tristano Tonnini, dell'associazione culturale 'Cento città'. "Ci aspettiamo ovviamente ricorso in Cassazione - ha aggiunto il procuratore -, non suoniamo la fanfara, ma il fatto certo è che ben tre giudici diversi hanno ribadito che la statua appartiene allo Stato italiano e che va riconsegnata". E inoltre "è ovvio che le pressioni politiche per riottenere questo bene nazionale dovranno andare di pari passo".