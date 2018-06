A Pordenone arriva scuolapass, contro chi 'marina'

PORDENONE, 14 GIU - Un badge per l'ingresso a scuola direttamente collegato al registro elettronico: diventa sempre più tecnologica la lotta alle assenze ingiustificate nella scuola 3.0. Ne è un esempio il liceo scientifico Grigoletti di Pordenone, in cui dal prossimo settembre arriva una sorta di scuolapass, ovvero dei totem che anche da una certa distanza potranno verificare il tesserino di riconoscimento dello studente mentre entra nell'edificio e segnare la sua presenza nel registro. Oltre a un codice, sui badge sarà stampata anche una foto del ragazzo, ma non sarà un riconoscimento facciale. "Non c'è alcuna novità rispetto alla medesima tecnica già in uso in tanti istituti italiani - ha affermato il vicepreside, Walter Manzon - l'unico elemento aggiuntivo riguarda la capacità dei totem di 'leggere' il badge già da una certa distanza, senza che l'allievo debba strisciarlo o avvicinarsi a pochi centimetri. Un elemento fondamentale per scongiurare ingorghi in una scuola in cui entrano contemporaneamente 1500 studenti".