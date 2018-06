Migranti: Madrid, per 629 Aquarius esame caso per caso

MADRID, 14 GIU - Le autorità spagnole esamineranno "caso per caso" la situazione dei 629 migranti dell'Aquarius attesi domenica a Valencia e decideranno se trasferirli in centri umanitari o di detenzione per stranieri (Cie) come avviene per coloro che arrivano in barconi o via Ceuta e Melilla ha detto la vicepremier Carmen Calvo. "Si applicherà la legge". "Alcuni andranno nei centri per stranieri e altri in centri di aiuto umanitario". "Li riceveremo in modo rispettoso" ha aggiunto. Secondo El Pais non ci saranno esponenti politici all'arrivo delle navi dall'Italia.