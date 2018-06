Prima uscita ufficiale Elisabetta-Meghan

LONDRA, 14 GIU - La duchessa del Sussex, Meghan Markle, ha fatto la sua prima apparizione in un impegno ufficiale accanto alla regina Elisabetta II. L'occasione è una visita ufficiale con diversi appuntamenti del nordovest dell'Inghilterra, dove la sovrana e la moglie di suo nipote Harry si sono recate con un treno speciale 'reale'. La Regina e la Duchessa hanno osservato, come il resto della Gran Bretagna, un minuto di silenzio in ricordo delle vittime dell'incendio alla torre residenziale londinese di Grenfell, costato la vita a 72 persone un anno fa. Ma per il resto gli eventi sono stati punteggiati da sorrisi, applausi e conversazioni con i locali. La prima tappa è stata una performance di scolari a Widens, presso Liverpool. Poi le due hanno presenziato all'apertura del Mersey Gateway Bridge. Meghan indossava un tubino beige di Givenchy e portava orecchini con perle e diamanti, dono della Regina, come confermato da Buckingham Palace. Elisabetta aveva un soprabito verde lime e cappellino in tinta.