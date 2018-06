Filippo Inzaghi, mi ispiro a Simeone

BOLOGNA 14 GIU - Nell'ultima stagione, il dibattito calcistico in Italia ha ruotato molto attorno a Sarri e Allegri: due filosofie differenti. Alle strade tracciate dai due tecnici il nuovo tecnico del Bologna Filippo Inzaghi preferisce una terza strada: "Parliamo di due grandi tecnici, due dei migliori nel panorama non solo italiano, ma anche europeo e mondiale. Ma il mio Bologna dovrà ispirarsi all'Atletico Madrid di Diego Simeone. L'Atletico non sarà sempre bello, ma tutti lottano e combattono a partire dalle stelle Griezmann e Diego Costa: anche questo può esaltare il pubblico. Poi l'Atletico, oltre ad avere un grande spirito di gruppo, che ottiene risultati importanti perché Simeone sa sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori in rosa e questo è un aspetto che mi piace molto". Tra i due litiganti è il terzo a godere: all'esteta Sarri e al pragmatico Allegri, Inzaghi preferisce la 'garra' del 'Cholo' Simeone.