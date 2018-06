Mondiali Spagna avanti sul Portogallo

ROMA, 14 GIU - Il calendario dei Mondiali decollerà domani con il primo big-match: a Sochi si gioca Spagna-Portogallo, con un pronostico orientato sull'1. Su Snai la vittoria di Iniesta e compagni è passata da 1,95 a 2,10, dopo il licenziamento di Lopetegui, per poi abbassarsi a 2,05; il '2' portoghese è passato da 4,50 a 4. Il pari è a 3,15. Il risultato da Under è nell'aria anche stavolta, e la relativa quota non supera 1,47. Di conseguenza è alto l'Over, a 2,50. Il programma di domani si aprirà con Egitto-Uruguay che, con Russia e Arabia Saudita, completano il Gruppo A. Un Uruguay largamente 'italiano' (Caceres, Bentancur, Vecino, Torreira, Laxalt) è favoritissimo, a 1,60. L'Egitto è a 7, il pari a 3,60. Tra i possibili marcatori primeggia la coppia Suarez-Cavani, entrambi a 2,25. Nel pomeriggio tocca a Marocco e Iran, con i marocchini a 2,25, mentre l'Iran vale 3,85.