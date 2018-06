Grenfell Tower: primo anniversario, il Regno in silenzio

LONDRA, 14 GIU - Un minuto di silenzio, da Londra agli angoli più lontani del Regno. Così la Gran Bretagna ha ricordato oa mezzogiorno, le 13 in Italia, il primo anniversario della strage della Grenfell Tower: il grattacielo di edilizia popolare, ai margini del lusso di Kensington and Chelsea, divorato dalle fiamme la notte del 14 giugno 2017 in un rogo - frutto anche di negligenze umane - in cui bruciarono le vite di almeno 72 persone. Incluse quelle di Gloria Trevisan e Marco Gottardi, giovane coppia di architetti veneti. A St.Clement, la chiesa della comunità locale, da ieri si recita ogni ora un Padre Nostro su iniziativa del vicario Alan Everett. Alle 18 è poi prevista una messa di suffragio, con un parallelo rito islamico nella moschea Al Manaar. Nella notte, intanto, i teloni che avvolgono lo scheletro della torre sono stati illuminati di verde, colore di una speranza che fa da sfondo a tutte le commemorazioni. I nomi delle 72 vittime identificate sono stati letti ad alta voce all'1,30, ora d'inizio dell'incendio LR/ INT W001 (ANSA).