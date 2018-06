Conte, attenzione alta su Codice appalti

ROMA, 14 GIU - L'Autorità Anticorruzione "è strumento che riteniamo come governo molto utile sul piano della prevenzione e del contrasto alla corruzione" e nella sua relazione "emerge un dato significativo che è il riconoscimento che il codice degli appalti del 2016 che è in via di attuazione (come avete visto ci sono ancora tante linee guida, tanti decreti alcuni dei quali sono in corso di implementazione)" richiede "interventi regolatori, di messa a punto". "Quindi dovremo valutare. Su questo fronte l'attenzione del governo è massima". Lo dice il premier Giuseppe Conte commentando la relazione dell'Anac.