Stadio Roma: Salvini, non crea problemi

ROMA, 14 GIU - "Nessun problema, aspetto che parli chi ne sa più di me: quello che posso dire è che Parnasi, per come l'ho conosciuto, mi è sembrata una brava persona". Lo ha detto Matteo Salvini, conversando con l'Ansa, escludendo eventuali ripercussioni sul governo dell'inchiesta sullo stadio di Roma.