Bomba acqua su Ancona, traffico in tilt

ANCONA, 14 GIU - Gli agenti delle Volanti di Ancona hanno salvato due donne, una delle quali di oltre 80 anni, rimaste intrappolate nella loro auto in un sottopasso invaso dall'acqua nella periferia di Ancona, colpita da una bomba d'acqua. I poliziotti sono riusciti a raggiungere la vettura già coperta dall'acqua, a rompere i finestrini e a tirare via le due donne. Nel sottopasso l'acqua ha raggiunto un'altezza di due metri. L'ondata di maltempo ha provocato allagamenti e traffico in tilt, in particolare lungo l'asse attrezzato dove si sono incolonnati decine di automezzi, e alla Baraccola, dove molte auto sono rimaste bloccate. Sul luogo la polizia municipale e i vigili del fuoco, che in vari casi hanno hanno estratto dalle auto persone rimaste bloccate dall'acqua. Tra gli interventi, anche quello per liberare le fogne di un centro estivo, con bambini, a Ponterosso. Decine le chiamate per scantinati, garage, negozi allagati, per i quali si stanno preparando le idrovore. Ora ha smesso di piovere.