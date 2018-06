Operaio morto in Fincantieri: sciopero e presidio a Sestri

GENOVA, 14 GIU - Otto ore di sciopero, nei tre turni, con presidio e blocco delle portinerie allo stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente, dopo la morte, ieri, di un operaio di 43 anni, Salvatore Lombardo, che lavorava per una ditta in appalto. L'uomo è caduto da un'altezza di 20 metri, mentre lavorava su una nave in consegna per la Virgin. Un'ora di sciopero è stata indetta in tutte le aziende metalmeccaniche genovesi. Duro il commento del segretario Fiom Cgil di Genova Bruno Manganaro: "Salvatore è morto lavorando in Fincantieri, in una ditta in appalto dove i tempi di lavoro e i costi per la produzione mettono a rischio la vita. Si lavora per poter vivere decentemente, ma il lavoro insicuro porta morte. Bisogna convocare un tavolo in Prefettura con sindacato, enti locali, Fincantieri, Asl, Inail perché è necessario trovare soluzioni a queste morti. La morte di Salvatore deve essere ricordata evitando che tutto si ripeta". L'operaio lavorava per la Ottaviani. Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta. (ANSA).