Migranti: Conte, caso Francia è chiuso

ROMA, 14 GIU - "Il caso con la Francia ormai è chiuso. Ora occorre cambiare le regole di Dublino". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte arrivando alla cerimonia per la presentazione del rapporto annuale dell'Anac, e riferendosi alle polemiche nate dopo la decisione del governo italiano di non far attraccare ai propri porti la nave Aquarius, con a bordo 629 migranti.