Italia-Francia,impegno soccorso migranti

ROMA, 14 GIU - "Il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte hanno confermato l'impegno della Francia e dell'Italia a prestare i soccorsi, nel quadro delle regole di protezione umanitaria delle persone in pericolo". E' quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi sulla telefonata di poche ore fa tra i due leader, parlando di immigrazione e dopo la vicenda della nave Aquarius, respinta dal governo italiano e ora in viaggio verso il porto di Valencia, dove dovrebbe attraccare.